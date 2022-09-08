شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أمين شرطة بالحماية المدنية أثناء أداء واجبه فى إخماد حريق مخزن بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية من السيطرة على حريق نشب بمخزن "غير مرخص" للمواد الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة طلخا وإخماده ومنع إمتداده للمساكن المجاورة.

وأسفر الحريق عن استشهاد أمين الشرطة أحمد عبدالعزيز سليم عبدالله، وكذا إصابة فردين من قوة إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، وذلك خلال أداء واجبهم أثناء مشاركتهم فى السيطرة على الحريق.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .