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الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى B يحمى من العدوى مدى الحياة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى بى آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة، ووجهت المواطنين بالحصول عليه، وأضافت أن اللقاح متوفر فى فروع فاكسيرا على مستوى الجمهورية.

وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أكدت أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.

وقالت رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) فى تصريحات لــ"الخليج 365" إن وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من فيرس سى بالحصول على طعم فيرس بى، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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