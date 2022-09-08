شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مرحلة ثانية للتقديم بالجامعات الأهلية الجديدة على موقع التنسيق لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق عن فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، بدءًا من غد الخميس الموافق 2022/9/8 ولمدة أربعة أيام، تنتهي مساء يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، وذلك حرصًا من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مصالح الطلاب.

يأتى ذلك نظرًا للإقبال الملحوظ على الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

ويحق للطلاب المُستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثاني بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة.