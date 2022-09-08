شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يومًا إضافيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهى المرحلة الثالثة فى تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس الموافق 8 سبتمبر الجارى، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب فى تعديل ترتيب رغباته.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.