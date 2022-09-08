شكرا لقرائتكم خبر عن رائد المناخ البريطانى: مصر تقود برنامجا كبيرا وخطة طموحة فى الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نيجل توبينج، رائد المناخ البريطانى لمؤتمر الاطراف لاتفاقية التغيرات المناخية، أن مصر تقود برنامج كبير على مستوى القيادة والوزارات في عملية الحفاظ على البيئة وإحلال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن الدعم الدولى من المفترض أن يأتى من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ المشروعات.

وأضاف نيجل توبينج رائد المناخ البريطاني، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه على قناعة تامة بأننا سنحصل في المستقبل على صفر انبعاثات حرارية، قائلا: "هناك عملية تطوير لمواجهة التغيرات المناخية، وطموحات في مصر وخطة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك مشروعات تتم بصورة متسارعة من أجل الوصول إلى زيرو انبعاثات من الكربون".

وأشار نيجل توبينج رائد المناخ البريطاني، إلى أن مصر وبريطانيا تتبادلان المعلومات والخبرات بشأن نجاح قمة المناخ المقبلة المقرر انعقادها في شرم الشيخ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عملية ضبط للتعامل مع التغيرات المناخية ومساعدة كبيرة من الدول الاغنياء وهي التي يجب أن تقوم بعملية التعبئة والأموال لمواجهة تغيرات المناخ.