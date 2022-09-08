شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب الجدد.. تعرف على شروط أقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أعمال التنسيق الداخلى بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد، وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعى 2022 / 2203، وتستمر أعمال التنسيق الداخلى حتى يوم الأحد 18 سبتمبر الجارى بمدرج آداب سفلى بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل القائم بعمل عميد الكلية أنه يتم استقبال وتسجيل الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعى 2022 / 2023، والذين يبلغ عددهم 1285 طالبًا وطالبة "انتظام" و3110 طلاب "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع 420 طالبا يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال 8 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، وذلك بسبب ظروف فيروس" كورونا " بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور.

وينشر ”الخليج 365” لطلاب التنسيق شروط أقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس، كما يلى وفق كل قسم على أن يكون شروط القبول والأولوية للمجموع الكلى لجميع الأقسام:

- قسم اللغة العربية:

يقبل القسم الطلاب بدون شروط، ويقبل القسم المفصولين، ونقل القيد، والمؤهلات العليا بالمستوى الأول .

- قسم اللغة العبرية:

أن يكون الطالب حاصلاً على مجموع اللغات الثلاثة ( 65% ) أی ( 110.5 ) درجة ولا يقبل المفصولين ولا المؤهلات العليا.

- قسم اللغات الشرقية:

أن يكون الطالب حاصلاً فى مجموع اللغات الثلاث على ( 60 ) أی ( 102 ) درجة ولا يقبل المفصولين ولا يقبل المحولون من الخارج ولا المؤهلات العليا

- قسم اللغـة الإنجليزية:

الأولوية لمجموع الدرجات الأعلى في اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقده القسم، يقبل القسم الطلاب الحاصلين على ( 43 ) درجة في اللغة الإنجليزية، ويقبل القسم طلاب الانتظام فقط، ويقبل القسم الوافدين وشهادات المعادله بنفس شروط القبول ، لا يقبل القسم المؤهلات العليا ولاالتحويلات، ولا يقبل المفصولين .

- قسم اللغـة الفرنسية:

أن يكون الطالب حاصلا على ( 35 ) درجة في مادة اللغة الفرنسية، وأن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأوربية الأولى

- قسم الحضارة الأوروبية:

أن يكون الطالب حاصلاً في مجموع اللغات الثلاث على ( 108 ) درجة ويقبل نقل القيد ولا يقبل المفصولين، ولا المؤهلات العليا .

- قسم التاريخ:

يقبل القسم الطلاب الشعبة الأدبية الحاصلون على ( 30 ) درجة في مادة التاريخ، أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية الحاصلون على ( 30 ) درجة في مادة اللغة العربية و ( 30 ) درجة في مادة اللغة الانجليزية ويقبل نقل القيد و لايقبل المفصولين ويقبل المؤهلات العليا بـدون شـروط

- قسم الجغرافيا:

يقبل القسم الطلاب الشعبة الأدبية الحاصلون على مجموع ( 45 ) درجة في مادة الجغرافيا، أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( علـوم ) الحاصلون على مجموع ( 45 ) درجة في مادة الجيولوجيا و الشعبة العلمية ( رياضـة ) الحاصلون على مجموع ( 45 ) درجة في مادة الرياضة البحثية ، أن يجتاز الطلاب اختبار القبول الذي سيعقده القسم و لا يقبل المفصولين ولا يقبل المحولون ولا نقل القيد .

- قسم الفلسفة:

أن يكون الطالب حاصلاً على ( 60٪ ) أی ( 36 ) درجة في مادة الفلسفة شعبة الأدبي ، بالنسبه لطلاب شعبة علمى بدون شروط , يقبل القسم المؤهلات العليا بالمستوى الاول , ويقبل الراسبون من الاقسام الاخرى , لايقبل القسم الطلاب المفصولين .

- قسم علم النفس:

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى على أن يكون الطالب حاصلاً على ( 75% ) ای ( 82.5) درجة في مادة علم النفس و مادة اللغة الانجليزية لشعبة الأدبي , ويقبل القسم طلاب الانتظام فقط , ويجوز قبول الشعبة العلمية على أن يكون الطالب حاصلاً على ( 75% ) ای ( 127.5 ) درجة في مجموع اللغات الثلاث، ويقبل القسم عدد ( 50 ) طالب انتساب المؤهلات العليا ولا يقبل المفصولين ولا المحولون .

- قسم علم الاجتمـاع :

أن يكون الطالب حاصلاً على ( 77 ) درجة في مادتي اللغة العربية واللغة الانجليزية , و يقبل المؤهلات العليا بعد اجراء المقابلة ، و يقبل المفصولين و يقبل المحولون .

- قسم الإرشـاد السياحي :

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأن يكون الطالب حاصلاً على ( 36 ) درجة في اللغة الانجليزية وأن تكون هي اللغة الأجنبية الأولى ، ولا يقبل القسم الراسبون من اقسام الكلية ولا المؤهلات العليا نظراً لظروف الدراسة ولايقبل المفصولين و لا يقبل المحولون .

- قسم المكتبات والمعلومات:

الأولوية للمجموع الكلى الأعلى على أن يكون اللغة الإنجليزية هي اللغة اللأجنبية الأولى ، و يقبل القسم المؤهلات العليا و يقبل الطلاب المفصولين، ويقبل طلاب نقل القيد، وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم الدراما والنقد المسرحي:

اجتياز امتحان القبول , أن يكون الطالب حاصلاً على ( 65% ) ای ( 110,5 ) درجة في مجموع اللغات الثلاثة , ويقبل الطلاب المفصولين .

- قسم الإرشـاد الفرنسـى قسم خاص بمصـروفـات:

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأن يكون الطالب حاصلاً على ( 27 ) درجة في اللغة الأجنبية الأولى الفرنسية ، ويقبل المفصولين والمحولون و الراسبون من اقسام الكلية، ولا يقبل المؤهلات العليا .