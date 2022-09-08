شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 8/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 25: 3
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:30
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:22 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:58
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 5:58 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:17