"أسلحة بيضا وشماريخ".. التحفظ على كاميرات المراقبة في اقتحام سنتر بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقاتها حول اتهام عدد من الأشخاص باقتحام سنتر شهير بمنطقة الشيخ زايد باستخدام أسلحة بيضاء وشماريخ للتشاجر مع آخرين لم يكونوا بالمكان.

وقاموا بالتعدي على المتواجدين داخل السنتر، وأصابوا طالب جامعي، تصدى لهم ومنعهم من ضرب أطفال جيرانه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وقد أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني علية تمهيدًا لسؤاله حول تفاصيل الحادث، كما أصدرت قرار بالتحفظ على كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان الحادث، وتفريغها لبيان ما بها من خلال تعدي ارتكبها المتهمين.

كانت البداية بتلقي رئيس وحدة مباحث أول الشيخ زايد، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص يدعي "م. م. س" طالب في أحد الجامعات، مصاب بإصابات قطعية بالجسد، وكذا ضربات بآلة حادة على الرأس ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه داخل سنتر شهير كائن بدائرة القسم تفاجئ بقدوم عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وشماريخ للتشاجر مع آخرين لم يكونوا متواجدين بالمكان، وخلال ذلك قام المتهمين بدفع وضرب من تواجد في طريقهم، وكان من بين المعتدين عليهم أطفال جيرانه، فتدخل المصاب وحاول الدفاع عن الأطفال فانهال عليه المتهمين ضربًا بالأسلحة البيضاء وأحدثوا إصابته، وخلال خروج المتهمين من السنتر قاموا بإشعال شمروخ لمنع المتواجدين من ملاحقتهم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى السنتر المشار إليه وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمين حال دخولهم وخروجهم، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3199 جنح أول الشيخ زايد لسنة 2022، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة فور ضبطهم.