تصريحات السيسي حول مشاركته في القمة العربية والعمل على إنجاحها تتصدر اهتمام الإعلام الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أفرد الإعلام الجزائري، على مدار يومين، تغطية واسعة عن زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس، إلى القاهرة، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تصدرت تصريحاته حول مشاركته في القمة العربية والعمل على إنجاحها عناوين ومانشيتات مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.

ونقلت صحيفة "لوجورنال آندبندون"، الناطقة بالفرنسية، تصريحات الرئيس المصري، خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري، حول تطلعه شخصيا لمساعدة جهود الجزائر لإنجاح القمة العربية التي تستضيفها في الأول والثاني من نوفمبر القادم.

وتحت عنوان :"السيسي يثمن مساعي تبون لتوفير عوامل نجاح القمة"، كتبت صحيفة "الشعب" الجزائرية، في مستهل افتتاحيتها، أن الرئيس المصري أعرب عن بالغ تقديره لأخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، وثمن جهوده ومساعيه لتوفير عوامل نجاح القمة العربية المقبلة، وأكد مساعدته لضمان تكليل هذا الاستحقاق العربي الهام بنتائج تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية.

فيما أوردت قناة "النهار" الجزائرية تغطية إخبارية مستمرة حول زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى مصر واستقباله من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ جاءت بعنوان:"مصر متطلعة للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية".

وتحت عنوان "استنفار دبلوماسي لقمة العرب في الجزائر "، سلطت صحيفة "الشروق" الجزائرية الضوء على تأكيد الرئيس السيسي حضور قمة نوفمبر المقبلة، مشيدة بالديناميكية الجديدة التي يشهدها التعاون الثنائي على ضوء القرارات التي اتخذها قائدا البلدين خلال زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى مصر مطلع العام الحالي.

أما موقع "شهاب برس" الجزائري فكتب عنوانا "تبون يراسل السيسي"، وأورد رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس السيسي عبر مبعوثه الخاص رمطان لعمامرة؛ والتي أكد فيها تحياته الخالصة، وتطلعه إلى مواصلة العمل مع الرئيس السيسي لتعزيز التعاون الثنائي وترسيخ "سنة" التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين.

وسلط موقع "دزاير تيوب" الضوء على رغبة البلدين في تعزيز التشاور والتعاون المشترك والتنسيق في ظل مستجدات الأوضاع في الجوار الإقليمي للبلدين الشقيقين.