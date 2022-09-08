"اقتصادية النواب": مد حوافز الاستثمار 5 سنوات يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء التي أكد فيها أنه تم استخراج 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية، وأن هناك تعديل جديد بقانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية، وتقديم حوافز لصناعات بعينها يمكن أن تصل لرد 70% من الضرائب، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه التصريحات على أرض الواقع يكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشجيع الاستثمار ويكفل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال البرلماني في تصريحات صحفية، إن مصر الدولة الصناعية والاقتصادية الكبرى التي نحلم بها جميعًا قادمة خلال السنوات القليلة القادمة وذلك بعد أن أصبحت مهيأة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية كبرى مؤكداً أن المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة جعلت مصر واحدة من أفضل الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وافريقيا والعالم كله القادرة على تحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية كبرى.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع أنحاء البلاد ومواجهة مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار لبعض السلع والمنتجات وأيضًا تحقيق نهضة صحية وتعليمية حقيقية في القريب العاجل محذرًا من استمرار ارتفاع معدلات نمو السكان.

وطالب "عبدالحميد"، الحكومة بالإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات غير التقليدية لمواجهة أزمة الانفجار السكانى، مشيرًا إلى أن استمرار معدلات النمو السكاني يمثل خطورة كبيرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.