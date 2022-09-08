ما المقصود بـ"چـد" في الكتابة الهيروغليفية؟.. السياحة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مواصلة الحملة الترويجية التي أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

واختارت وزارة السياحة والآثار، اليوم علامة "چـد"، موضحة أنها اشتهرت بين علماء المصريات باسم "عمود چد"، وهي تمثل عموداً رُبطت به حزمة من الأغصان، وهي علامة ثنائية الصوت وُردت في عدة كلمات مثل "چدي" أي "ثابت أو دائم".

وتابعت الوزارة: ونظراً لارتباطه بالمعبود أوزير أصبح "عمود چد" رمزاً للبعث بعد الموت، لذا صُور أحياناً في المناظر بهيئة آدمية.