نهاد أبو القمصان: لم أصرح بأن المرأة غير ملزمة بالرضاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنها لم تصرح بأن المرأة غير ملزمة بالرضاعة أو لابد أن تأخذ أجر رضاعة.

وأضافت في منشور لها عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك:"على مدار أكثر من ٣٠ سنة أعمل وأدافع لدعم تعليم البنات وعمل السيدات واستقلالها المادي لتمكينها من اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بحياتها بحرية سواء في الارتباط والزواج والإنجاب والعمل المهني والوظيفي والعمل العام والمشاركة السياسية والنقابية ولا تقبل الإهانة أو أوضاع حاطة من شأنها او كرامتها".

وتساءلت عن من وراء ترند أجر الرضاعة وما نتائجه؟، مضيفة:"رغم عدم اهتمامي بموضوع الترند إلا أنني وجدتني أتصدره دون مقدما وهو أمر ليس سئ وأن كان بحاجة إلى التأمل.

وأكدت أن هناك من يصر على استخدام النصوص الدينية وتأويلها بما ينتهك حقوق الإنسان ويرهب النساء ويقوم بعمل قراءة انتقائية وقص ولصق من الدين اعتمادا على عدم الوعي، فيتم تقديم أفكار تضر المجتمع وتبرر العنف مثل التعدد بلا قيد أو ضرب الزوجات بل وشرح كيفية الضرب بالسواك واللا الكرباج وهو أمر مرفوض تماما.

وتابعت: "هناك من يبرر اغتصاب الزوجات والتحرش الجنسي بالبنات وهي بالتأكيد جرائم خطيرة".