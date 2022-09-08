شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الأنبا إيساك شرب البرية والرهبنة على مدار 60 عاما وقدم خبرته للأباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الكنيسة ودعت الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، والذى رحل عن عمر بلغ 85 سنة بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.

وأكد قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الأنبا إيساك خدم فى مصر وإنجلترا وفى السودان وبلاد كثيرة وفى العشر سنوات الأخيرة أستقر فى الدير.

وأشار قداسته إلى أنه من خلال مساعدة الأنبا باخوميوس أستطاع الانبا إيساك الراحل أن ينقل الحياة الرهبانية الأصيلة، فهو راهب منذ 60 عاماً وبعض الأجيال أعماره أصغر من ذلك، موضحا أنه شرب البرية وشرب الرهبنة وقدم هذه الخبرة لأغلب الأباء الرهبان، حيث قدم العزاء إلى الدير إلى الأنبا باخوميوس وكل الأباء بالدير.