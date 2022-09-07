عاكس شقيقته.. ضبط عاطل طعن جاره في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بطعن جاره بسلاح أبيض؛ لقيامه بمعاكسة شقيقة المتهم في الوراق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال أحد الأشخاص مصابا بطعنات متفرقة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه عاكس فتاة تقيم جوار مسكنه وفور علم شقيقها بالواقعة قام بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض مسددا له طعنات متفرقة بجسده وفر هاربا.

وباستهداف المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقته.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.