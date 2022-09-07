"بيعاكس أختي كل ما يشوفها".. شاب يطعن جاره 3 طعنات قاتلة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

طعن شابًا بالوراق جاره بسبب مضايقته المستمرة لشقيقته، ثلاث طعنات نافذة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وتم القبض على المتهم.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من قسم شرطة الوراق بنشوب مشاجرة بين شابين نتيجة تعرض أحدهما لجارته في نفس الشارع، وتكرار معاكستها كلما شاهدها تسير في الشارع، ما دفع شقيقها للتعدي عليه بسلاح أبيض مطواة، بثلاث طعنات باليد والكتف وأخرى نافذة بالصدر دخل على إثرها العناية المركزة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم الذي اعترف بالجريمة، مبررًا ذلك بمضايقة المجني عليه لشقيقته، وأوضح أنه حذره أكثر مرة لكنه لم يراعى الجيرة.