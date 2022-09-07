حجب سلع ولحوم فاسدة.. 3 دقائق مُصودرة ترصد جهود شرطة التموين خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو، يرصد جهود شرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 56 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي تمثل خطرا على صحة المواطنين، وذلك خلال حملات شنتها الوزارة على محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والجيزة.

كما نجحت الإدارة في ضبط 30 طن ملح طعام ومخللات و34 أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني.. تم ضبط 41 طن مواد غذئية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بمحافظات الشرقية، القليوبية، القاهرة، قنا والجيزة.

وتواصل الوزارة حملاتها على جميع المحافظات لإعادة ضبط الأسواق ومحاربة جرائم الغش التجاري والجرائم التموينية.