برلماني: تدشين أول سوق نموذجي بالدلتا يساهم في توفير السلع الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتدشين وزير التموين، أول سوق نموذجي مركزي بمنطقة الدلتا، قائلا: "سيساهم في توفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين".

وأضاف "خليل"، في بيان، أن تدشين أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا يأتي في إطار خطة الدولة المصرية احتياجات المواطنين من جميع السلع الأساسية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تسعى لتوفير حياة مستقرة وآمنة للمواطنين.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة نجحت في توفير السلع الغذائية الأساسية تكفي لشهور من خلال إعداد خطة متكاملة لتوفير كافة السلع بالأسواق وبكميات كبيرة في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، وذلك بهدف تأمين مخزون استراتيجي وعدم شعور المواطن بنقص أي سلعة.

وأكد "خليل"، أن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية قصوى للدولة، حيث تعمل الحكومة على مسارات متوازية لتحقيق ذلك الهدف، من خلال النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج؛ الأمر الذي يسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية.