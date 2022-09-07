الكهرباء تقترب من تنفيذ أول مركزي شحن بـ"الهوية البصرية" الموحدة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

حصل "مصراوى" على صور خاصة من تنفيذ أول مركزي شحن بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء هما "المنيا غرب" والذي يخدم ٦٧ ألف مشترك وبني سويف ويخدم ٦٠ ألف مشترك.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن تلك المراكز سيتم تنفيذها بشكل واحد تواكب الهوية البصرية الموحدة لقطاع الكهرباء والجاري تعميمها على باقي مراكز الخدمة بشركات التوزيع مع إعادة هيكلتها وحوكمتها.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم تفعيل 25 خدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتخطط الشركة القابضة للكهرباء، لتركيب وتنفيذ نحو 100 مركز لشحن العدادات مسبوقة الدفع فى القرى التي تقع في نطاقها خلال العام المالي المقبل 2023-2022، كما يتم حاليًا إتاحة قنوات جديدة للتعامل مع الجمهور لتقديم خدمات الكهرباء منها (سيارة متنقلة للخدمات - أكشاك للخدمة - تطبيقات المحمول - الموقع الإلكتروني)، كما يجري حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات تماشياً مع رؤية مصر 2030 أبرزها إنشاء وتطوير تحكمات شركات التوزيع، والتى تقوم وزارة الكهرباء بتطوير الشبكات بشركات التوزيع وذلك لرفع مستوى الأداء.

كما تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية وإنشاء مراكز البيانات وطرق الإتصال الخاصة بها وذلك في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، جنوب الدلتا، مصر الوسطى) بالإضافة إلى أنه سيتم تركيب حوالى مليون عداد ذكى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة بشركات التوزيع (الإسكندرية، شمال القاهرة، شمال الدلتا) بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.