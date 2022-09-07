وزير التنمية المحلية يشيد بمستوى المنتجات المعروضة فى معرض "أهلا مدارس" بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بمستوى المنتجات المعروضة في معرض "أهلا مدارس" بالجيزة، مؤكدا سعى الحكومة على تقديم كل الدعم للصناعة المحلية وتعميق التصنيع المحلى في مختلف المجالات التي تهم المواطنين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من تلك المنتجات مع الاهتمام بمستوى جودتها وفقاً للرؤية الاستراتيجية التي وجه بها السيد رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بمشاركة 60 عارضاً وتنظيم الغرفة التجارية بالجيزة.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة المعرض الذى يتضمن المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وحرص اللواء هشام آمنة واللواء أحمد راشد على الاطمئنان على جودة وأسعار المنتجات المعروضة.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، وتوفير احتياجات الطلاب دون مغالاة أو زيادات غير مبررة فى الأسعار.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه وجه السادة المحافظين بالتوسع في إقامة وفتح معارض "أهلا مدارس" بجميع مراكز ومدن المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية وتوفير كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب بجميع المراحل مع استمرار تلك المعارض لأطول فترة ممكنة بعد بداية العام الدراسى للتخفيف على المواطنين فى إطار حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المعرض والعارضين المشاركين، متمنياً التوفيق لهم، مشيداً بجهود الغرفة التجارية بالجيزة على إقامة المعرض ومتابعة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لفعاليات معرض "أهلاً مدارس".

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعرض يقع على مساحة 2000 متر ويأتي بمشاركة 60 عارضاً من أهم الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تحملت كامل تكلفة إقامة المعرض وكافة الخدمات اللوجستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 30٪ لبعض المنتجات.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن سعى محافظة الجيزة نحو إقامة المعارض يأتى فى إطار دورها الهام لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء مؤكداً أن المعرض بدء فى استقبال المواطنين ومستمر حتي بداية العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

ووجه "راشد" خلال تفقده المعرض مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تموينى لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وإنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع وزارة التموين والغرفة التجارية في تنظيم المعارض السلعية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، كما أكد محافظ الجيزة أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول الخدمة أكثر من 40 مدرسة جديدة وتوسعات مما يساهم في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول في عدد من المناطق التي تشهد كثافات طلابية.

ومن جانبهم أشاد المواطنيون بجودة المنتجات والسلع المعروضة وبشمول المعرض على كافة السلع والأدوات المدرسية التى يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسى، وأشاروا إلى وجود أنواع جيدة من الشنط والملابس المدرسية والأحذية تضاهى المحلات والمولات الخارجية وان المعرض يعطيهم فرصة كبيرة لشراء متطلبات ابنائهم المدرسية بافضل جودة وأقل تكلفة.

وحضر الافتتاح الدكتورة هند عبدالحليم نائبة المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجيزة، والمحاسب محمد إمبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.