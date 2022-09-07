شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: "أهلا مدارس" يعمل على مدار 12 ساعة ويستمر أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن معرض "أهلا مدارس" بمحافظة الجيزة يتميز هذا العام بما يوفره من مساحة أكبر للعارضين بالمعرض، مشيرا إلى أن المعرض يقام هذا العام بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية شارع فيصل على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، بعكس العام الماضى حيث كان ينظم على مساحة 1200 متر تقريبا، مشيرا إلى أن المعرض يوفر احتياجات جميع الأسر والطلاب من مستلزمات دراسية على مدار 12 ساعة يوميا، ويستمر لمدة أسبوعين.

وأوضح لـ"الخليج 365"، إن دور الغرفة التجارية يتمثل في خدمة أعضائها المنتسبين من جميع التجار الموجودين بمحافظة الجيزة، وتنشيط الاستثمارات وحركة البيع والشراء، مؤكدا على أنهم يهتمون بتنشيط المصانع المصرية بإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وترويجها في معرض "أهلا مدارس"، وتقديم السلع للمواطنين بخصومات وأسعار مناسبة تقل عن المعروضة بالأسواق.

وافتتحت محافظة الجيزة، مساء اليوم، معرض أهلا مدارس، استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية وجودة عالية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم، وذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلى الغرفة التجارية.



منتجات المعرض