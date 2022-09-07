شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري حساسية يكتب روشتة تقوية المناعة عند الأطفال فى فصل الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بضرورة تقوية المناعة خلال هذه الفترة، التي نقترب خلالها من الدخول إلى فصل الخريف، الذي يشتهر بموسم العدوى التنفسية، لاسيما الأنفلونزا نتيجة التقلبات الموسمية، لهذا يجب الحصول على لقاح الأنفلونزا.

أضاف الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه منى عبد الغني، وإيمان عز الدين، عبر قناة CBC، أن هناك 5 كبسولات تقوي المناعة لاسيما عند الأطفال، الأولى منها هي كبسولة الغذاء، الذي يعتبر عنصرا رئيسيا ومهما للحصول على جهاز مناعي متوازن، ذلك يجب أن يكون الغذاء الصحي بروتيني، وقليل الدسم، وغني بالعناصر المعدنية كفيتامين سي والزنك، وأن يكون قليل الدهون والسكر.

وتابع: "علينا أن نأخذ الفيتامينات من الفواكه والمكسرات وضرورة التواجد في الشمس للحصول على فيتامين بي، أما الكبسولة الأخرى بيجب ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، بجانب الابتعاد عن التدخين، سوء للمدخنين أو الابتعاد عن الأطفال، إضافة إلى حصول الجسم على 8 ساعات نوم، شريطة النوم في وقت باكر، أما الكبسولة الأخيرة فيجب الابتعاد عن التوتر".