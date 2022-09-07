شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نحتاج 800 مليار دولار سنويا بحلول 2050 لمواجهة تغير المناخ .. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" فى كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى.. الرئيس السيسى: نحتاج 800 مليار دولار سنويا بحلول 2050 لمواجهة تغير المناخ.. الرئيس: جهود التكيف مع آثار تغير املناخ تعانى نقصا فى التمويل.. منتدى التعاون الدولى قوة دفع للاستعداد لقمة المناخ بشرم الشيخ.. 80 دولة فقط تسبب 80% من الانبعاثات وآثار التغير المناخى.. أفريقيا الأكثر تضررا من الانبعاثات والأقل فى مسبباته.. جون كيرى: مصر أم الدنيا وCOP27 يستطيع إيجاد حلول لتغير المناخ.. والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار: نستثمر 10 مليارات دولار فى مصر

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