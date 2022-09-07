شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام لـ 222 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023 من 232 درجة إلى 222 درجة.

كما قرر محافظ القاهرة القبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام بـ 40 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلاب مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.