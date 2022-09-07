رئيس الوزراء: مصر تتطلع إلى المساهمة الإيجابية بمشروعات مواجهة تغير المناخ

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن برنامج "نوفى" يتضمن 26 أولوية، ويجب اكتمالها بحلول عام 2030، موضحا أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق أهداف مكافحة التغير المناخى، ورفع زيادة الوعى بين جميع الأطراف.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن مصر تتطلع إلى المساهمة الإيجابية في مشروعات مواجهة تغير المناخ، حيث يتم العمل بشكل جدى لتحقيق هذه الأهداف والمشروعات الملموسة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه يتم الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في ملف مكافحة تغير المناخ.