مصطفى مدبولى: مصر دشنت الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر دشنت الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن برنامج "نوفي" هو مبادرة تستهدف تحقيق أهداف الدول في مكافحة التغير المناخي، متابعا: حددنا مشروعات بإجمالي 20 مليار دولار تركز على عدة محاور لمكافحة التغير المناخي.

وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنسيق كافة الجهود لتحقيق أهداف مكافحة، وسنعمل على ضخ استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة تحقق الاستفادة للجميع.

ولفت أنه تم العمل على رفع وتخفيف حدة وآثار تغيرات المناخ، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ضرورة وجود البحث العلمي والمعرفة، للعمل على وجود حلول لآثار التغيرات المناخية، مضيفا أنه تم التركيز على خطة استراتيجية للمناخ 2050، كما تم العمل على تعزيز إجراءات التعامل مع تغيرات المناخ وتحسين البنية التحتية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم العمل على وجود نمو اقتصادي من خلال زيادة موارد الطاقة المتجددة.