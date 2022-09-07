شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نعمل على تعزيز إجراءات التعامل مع تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تم العمل على رفع وتخفيف حدة وآثار تغيرات المناخ، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ضرورة وجود البحث العلمي والمعرفة، للعمل على وجود حلول لآثار التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم التركيز على خطة استراتيجية للمناخ 2050 كما تم العمل على تعزيز إجراءات التعامل مع تغيرات المناخ وتحسين البنية التحتية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم العمل على وجود نمو اقتصادي من خلال زيادة موارد الطاقة المتجددة.