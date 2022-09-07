شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: 20 دولة فقط تسبب 80% من الانبعاثات وأثار التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مجابهة التغير المناخي وتكلتفه أفضل كثيرا من التكلفة التى يتسبب فيها التغيير نفسه، متابعا: "بنتكلم عن 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حدة التغير المناخى بحلول عام 2025".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: "البلدان النامية محتاجة الرقم ده.. و20 دولة فقط سبب 80% من الانبعاثات وأثار التغير المناخي.. من العدالة والموضوعية أن يكون فيه دعم للدول النامية".