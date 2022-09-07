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الرئيس السيسي: 20 دولة فقط تسبب 80% من الانبعاثات وأثار التغير المناخى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مجابهة التغير المناخي وتكلتفه أفضل كثيرا من التكلفة التى يتسبب فيها التغيير نفسه، متابعا: "بنتكلم عن 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حدة التغير المناخى بحلول عام 2025". 

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: "البلدان النامية محتاجة الرقم ده.. و20 دولة فقط سبب 80% من الانبعاثات وأثار التغير المناخي.. من العدالة والموضوعية أن يكون فيه دعم للدول النامية".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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