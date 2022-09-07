شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: منتدى التعاون الدولى قوة دفع للاستعداد لقمة المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى أقيم العام الماضي فى شهر سبتمبر وهذا العام فى مصر، يشكل قوة دفع متزايدة بشان الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وأضاف: "المنتدى يؤكد أيضا الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ اللى ابتدت تبقا موجودة في وجدان العالم.. وأقدر أقول أنها على أولويات اجندة التنمية المستدامة.. الحقيقة المؤتمر أو المنتدي يؤكد على أن جهود التكيف مع أثار التغير المناخي تعانى نقص التمويل".