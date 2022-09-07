شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: جهود التكيف مع آثار تغير المناخ تعانى نقصا فى التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود التكيف مع آثار التغير المناخي تعاني نقصا فى التمويل، موضحا أن قضية تغير المناخ فى وجدان العالم وعلى أولويات أجندة التنمية المستدامة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته فى منتدى مصر للتعاون والتمويل الإنمائي: "اسمحولى في البداية أرحب بيكم جميعا ضيوف مصر الكرام وسعيد بوجودكم في المنتدى.. وأرحب أيضا بكل المتحدثين اللى كانوا موضوعيين وملهمين في تناول هذه القضية المهمة، وهى قضية تغير المناخ".