شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نحتاج 800 مليار دولار سنويا بحلول 2050 لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "اسمحولى في البداية أن أرحب بكم جميعا ضيوف مصر الكرام وسعيد بوجودكم في المنتدى، وأرحب أيضا بكل المتحدثين اللى كانوا موضوعيين وملهمين في تناول هذه القضية المهمة وهى قضية تغير المناخ، وأتصور إن المنتدى اللى اتعمل فى سبتمبر السنة اللى فاتت يشكل قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أيضا على الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ التى أصبحت موجودة فى وجدان العالم، أستطيع القول أنها على أولويات أجندة التنمية المستدامة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "الحقيقة المؤتمر أو المنتدي يؤكد على إن جهود التكيف مع آثار التغير المناخي تعاني نقص التمويل رغم الاتفاق على أن مجابهة التغير وتكلفته أفضل كتيرا من التكلفة اللى هيعملها التغيير نفسه.. نحن نتكلم عن 800 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050، لمواجهة تغير المناخ"