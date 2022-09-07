شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 26 فى تصادم أتوبيس عمال وسيارة نقل بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 26 آخرين في حادث تصادم أتوبيس عمال إحدى الشركات بالعين السخنة كان يقلهم إلي موقع الشركة، مع سيارة نقل محملة بالمواد المحجرية، وأخرى نصف نقل بطريق السويس العين السخنة أمام محطة كهرباء عتاقة.

تلقى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إشارة من غرفة العمليات تفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل وأخري نصف نقل، علي الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث .

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع بطريق السويس العين السخنة أمام محطة كهرباء عتاقة بين أتوبيس يقل عمال شركة عاملة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وسيارة نقل محملة بالمواد المحجرية واخري نصف نقل .