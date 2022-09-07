شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: إطلاق مسابقة دولية تستهدف الشركات العاملة فى تكنولوجيا المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن منتدي مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى في نسخته الثانية سيشهد مناقشة أهم القضايا الوطنية الخاصة بالمناخ، فضلا عن قضية خفض الإقراض الخارجي ودعم أجندة تمويل المناخ.

أعلنت "المشاط" خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إطلاق مسابقة دولية تستهدف الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا المناخ والإعلان عن المبادرات الناجحة خلال مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 نوفمبر المقبل.

شددت وزيرة التعاون الدولى على أنه لا يمكن للحكومات وحدها التغلب على التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة. وأن التعاون الدولى متعدد الأطراف هو السبيل الأفضل للتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.