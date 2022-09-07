بث مباشر| وصول الرئيس إلى مقر انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وينشر الخليج 365 بثا مباشرا لانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

تنطلق اليوم، الأربعاء، النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائى Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، المقرر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهد أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك فى إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر فى قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخى، وحشد جهود المجتمع الدولى نحو تمويل المناخ فى القارة، كما تعقد لأول مرة فى النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.

ومن المقرر أن يتضمن مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهى: سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية فى قارة أفريقيا، الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخى، آليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، الطريق إلى يوم التمويل بالدورة 27 من قمة المناخ.. تعزيز التمويل المناخي المبتكر، واخيراً الاستثمار فى البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.