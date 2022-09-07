تجاوزنا المستهدف.. وزير الصحة يكشف عدد تطعيمات كورونا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، تقريرًا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليًا.

وقال الوزير إنه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، فقد بلغ عدد المواطنين المُستهدَف تطعيمهم محليًا، بالجرعتين الأولى والثانية، 50 مليون مواطن.

وأوضح عدد مَن تلقّى الجرعة الأولى تجاوز العدد المُستهدَف، ليصل إلى 50 مليون و161 ألف مواطن.

فيما تلقّى الجرعة الثانية حوالي 40 مليون مواطن، بنسبة 78.7% من إجمالي المُستهدَفين، وفق الوزير.

أما الجرعة الثالثة التنشيطية، فقد استهدفت نحو 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقّى الجرعة منهم نحو 8.4 مليون مواطن، بنسبة 33.4%.

وأضاف "عبد الغفار" أن هناك نحو 95.9 مليون جرعة مُستهلَكة منذ بِدء التطعيم، ويوجد الآن جرعات متاحة تكفي لاستكمال التطعيم للراغبين.