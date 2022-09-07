أبرزها استعدادات COP27.. تفاصيل مباحثات وزير الري وأمين عام "الأرصاد الجوية" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بيتري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO والوفد المرافق لسيادته، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال الموارد المائية.

جاء ذلك في حضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري، والوزير مفوض أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

وتباحث الدكتور سويلم وتالاس حول المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه المقرر طرحها من جانب مصر خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27 بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وغيرها من الشركاء الدوليين، والتي تشتمل على محور رفع كفاءة استخدام المياه من خلال ترشيد الاستخدامات، والاتفاق على السياسات وطرق التعاون في كل الأنشطة المعنية بالمياه، والربط بين أجندتَي المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتباحث الجانبان حول المبادرة التي يتم إعدادها من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتكليف من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لتوفير إنذار مبكر بالظواهر المناخية في جميع دول العالم.

وأعرب سويلم عن رغبة مصر في استضافة مركز إقليمي للتنبؤ بالظواهر المناخية بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لتوفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي، وزيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية.

وأشار وزير الري إلى الإمكانات المتميزة المتاحة بالوزارة والمعاهد البحثية في مجال أنظمة رصد والتنبؤ بالأمطار والسيول، وأهمية هذا الرصد والتنبؤ في تقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة المرونة في التعامل مع هذه التغيرات، مع الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه مصر للدول الإفريقية في هذا المجال من خلال إمداد العديد من الدول الإفريقية بخرائط توزيع الأمطار، وقيام مصر بإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بالإضافة إلى تقديم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين الأفارقة في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية سواء من خلال المركز الإقليمي للتدريب أو مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا التابعين للوزارة.

وتباحث الجانبان حول مساهمات مصر في "الائتلاف الدولي للمياه والمناخ"، وإمكانية استضافة مصر للاجتماع القادم لقادة الائتلاف على هامش مؤتمر المناخ القادم، لدفع العمل المناخي وعلاقته بقطاع المياه على المستوى الدولي.

وأكد سويلم حرص مصر على حشد الدعم الدولي للائتلاف في كل الفعاليات الدولية مثل أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ المقبل.

ويُعد "الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ" إحدى المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي للتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، ويعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي تُعد من أهم مؤسسي هذا الائتلاف، ويقود هذا الائتلاف فريق رفيع المستوى "مجلس القادة" من أبرز أعضائه رئيسا دولتَي المجر وطاجيكستان.