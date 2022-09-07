ابتز سيدة بصورها.. كشف ملابسات فيديو تعدي 3 على آخر داخل سيارة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" على إحدى الحسابات الشخصية متضمناً أنه حال تواجد صاحب الحساب المشار إليه أمام محطة قطار المنتزه بالإسكندرية، شاهد قيام (3 أشخاص بصحبتهم فتاة) باصطحاب شاب عنوةً داخل سيارة والتعدي عليه بالضرب وتمكن الشاب من القفز من السيارة أثناء ذلك.

بالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات بالواقعة المشار إليها وأمكن تحديد صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) باستدعائه وسؤاله أيد ما جاء بالمنشور وأرشد عن مكان الواقعة بدائرة قسم ثان المنتزه.

باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص ، وربة منزل "لأحدهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بأن المجنى عليه (مالك محل لصيانة الهواتف المحمولة كائن بمركز شرطة إدكو بالبحيرة – مقيم بذات العنوان) قام بالاستيلاء على بعض الصور والأرقام من الهاتف المحمول الخاص بزوجة أحدهم حال قيامه بعمل صيانة للهاتف وتهديده ربة المنزل المضبوطة بنشر صورها الخاصة التي تحصل عليها من الهات، حيث قامت باستدراجه بالاتفاق مع باقي المتهمين واصطحابه عنوةً داخل السيارة المستخدمة فى الواقعة والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول وتمكنه من القفز من السيارة.. باستدعاء المجني عليه أيد ماسبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.