شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:- وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5جنيه. ‏‎‏‎- الجزر بـ 11جنيها. ‏‎‏‎- الخيار بـ 11.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها. - فاصوليا 15‎ جنيها. - بامية 27‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها. ‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.