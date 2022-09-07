شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت شعار ..لم شمل الأسرة المصرية"..اعرف القضايا أمام مكاتب تسوية المنازعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الهدف الرئيسي من إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة الصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، حيث يتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح آثار وعواقب التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .

كما حدد قانون الحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004، الخاص بإنشاء المحاكم الأسرية، الدعاوى التى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي تضم كلا من دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر علي العرائض.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز القضايا التي تعرض علي مكاتب تسوية المنازعات تحت شعار " لم شمل الأسرة المصرية":-

1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها.

2- النفقات والأجور.

3- حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والسفر.

4- دعاوى الحبس.

5- الاعتراض على إنذار الطاعة.

6- مسكن الزوجية.

7- المتعة.

8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.