شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس: شهادة تطعيم كورونا شرط أساسى لتقديم أوراق الطلاب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة حنان كامل القائم بعمل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، تفاصيل استقبال الطلاب الجدد وإجراء أعمال التنسيق الداخلى التى بدأت من اليوم الأربعاء.

وأشارت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إلى إن الطالب يرتب رغباته الثلاثة حسب توافقها مع شروط الالتحاق بأقسام الكلية المختلفة.

وأشارت إلى أنه يتم إجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة، تحت إشراف الدكتور أحمد الهنداوى مدير إدارة الشئون الطبية ويشترط تقديم ما يفيد حصول الطالب على تطعيم فيروس كورونا المستجد.

وناشدت من لم يتلقى اى جرعة تطعيم التوجه إلى مستشفيات جامعة عين شمس _اكادمية القلب (الدور الخامس) المركز الرئيسى للتطعيمات والذى يعمل جميع أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً، ليتلقى التطعيم والحصول على ما يفيد لتقديمه للمركز الطبي.

وأكدت القائم بأعمال عميد الكلية أنه تم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضاً عبر الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقى استفساراتهم حول إجراءات التنسيق.

وتابعت : ذلك يأتى بجانب تواجد أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية ومشاركتهم فى استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم، بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل.