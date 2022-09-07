شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يوجه بمتابعة سحب الكتب من المخازن والتوريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعاً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وموجهى الأوائل بالمديرية ومديرى الخدمات التربوية بالإدارات التعليمية لمناقشة تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسى 2022_2023.

وأكد مدير المديرية على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسى فى كافة المجالات الرياضية و الفنية والثقافية بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين ، واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية وتعزيز القيم الأخلاقية الهادفة.

و بناء علي تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه مدير المديرية بأن يبدأ العام الدراسى الجديد بداية قوية، بتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسى لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعى بالتناوب فى ضوء ظروف كل مدرسة وتوفير الموارد المتاحة مؤكدا أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

وخلال الاجتماع وجه محمد عطية بتنفيذ مسابقات فنية حول التغيرات المناخية وضرورة توظيف الأنشطة للتوعية بقضية التغيرات المناخية ، من خلال تقديم مشروعات ورسومات فنية للطلاب تعبر عن التغيرات المناخية ، استعدادا لاستضافة مصر للدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ عام 2022 خلال الفترة من 7_18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد عطية، على مديرى عموم الإدارات التعليمية متابعة سحب الكتب من المخازن و التوريدات، و الانتهاء من الصيانة فى المدارس و المتابعة بصفة دورية على المدارس للانتهاء من الصيانة وإزالة الرواكد والتأكد من الوصلات الكهربائية بطريقة آمتة وسليمة داخل المدارس، ودهان جميع أسوار المدارس.

وأشار على التعاون التام مع رؤساء الأحياء لنظافة الإطار الخارجى للمدارس و التعاون مع مأمور القسم لإزالة الإشغالات و المخالفات امام المدارس حرصا على سلامة الطلاب.

وأكد مدير المديرية على أهمية عمل حقائب تدريبية لتنمية القيم السلوكية للطلاب وذلك من خلال ملصقات و إرشادات توعية للطلاب على جدران المدراس ويتم ذلك من خلال التنسيق بين المعلم والطالب وكذلك عمل نموذج مسرحى يعبر عن البعد عن الفساد وكيفية البعد عن النماذج الفاسدة وذلك بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتنمية مهاراتهم.