وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بسرعة الاستعداد للعام الدراسى الجديد

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد والاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أى معوقات، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكلف اللواء هشام آمنة المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات للعام الدراسى الجديد بمتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق الحيوية بها، والانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم واحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، وإجراء الصيانة اللازمة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظا على صحة التلاميذ من الامراض، مع استمرار توفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمـدارس.

ووجه اللواء آمنة المحافظين بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية فى محافظاتهم بازالة الاشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، كما وجه هشام آمنة المحافظات باغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى بتنظيم معارض بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالاسواق بنسبة لاتقل عن 25 %، موجهاً بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديدة بصورة يومية مشدداً على المحافظات بضرورة التنسيق مع المديريات الخدمية للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الاول للعام الدراسى الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.