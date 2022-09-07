وزير الصحة يشهد المؤتمر الدولى للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر "EDSIC 2022"

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات افتتاح النسخة السابعة من المؤتمر الدولى للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر «EDSIC 2022»، والذى يعقد فى الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر الجاري.

وأكد الوزير – خلال كلمته- الأهمية العلمية للمؤتمر والمعرض المقام به، حيث يشارك فى المؤتمر نخبة من المحاضريين المصريين، والعرب، والأجانب، كما يضم المؤتمر معرضًا لكبرى الشركات فى مجال مستلزمات وأجهزة طب الأسنان.

كما أعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مجلس نقابة أطباء أسنان مصر وأعضاء النقابة لسعيهم الدائم نحو خدمة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية وتحسين أحوال المهنة بشكل كبير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى جهود النقابة فى التحول الرقمى مما يعد نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة لأطباء الأسنان وتيسير حصولهم عليها، وأهمية المنظومة الإلكترونية التى تتيحها النقابة بهدف التواصل السريع والفعال بين الأطباء وتبادل الخبرات فى تشخيص الحالات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد حرصه على تحسين أحوال أطباء الأسنان والامتياز، مشيرًا إلى العمل الدائم مع النقابة لتحسين أوضاع أطباء التكليف، وخلال فعاليات الحفل، أهدى مجلس النقابة درع إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، موجهين الشكر له لرعايته المؤتمر.