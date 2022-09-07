شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب منخفضة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تكشف ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه يسود أجواء حارة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة 33 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة.