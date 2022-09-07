شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تبدأ قبول طلبات الالتحاق ببرامجها وتحدد الحد الأدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية الحد الأدنى للالتحاق ببرامج الجامعة، موضحة أن التقديم للالتحاق ببرامجها بدأ اليوم الأربعاء 7 سبتمبر الجارى ولمدة أسبوع، على أن يكون القبول بأولوية التقدم بشرط استيفاء الحد الأدنى.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول ببرامج الجامعة كالتالى:

ـ فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة الحديثة والشهادات المعادلة للالتحاق ببرامج الجامعة.

ـ كلية الهندسة :برنامج العمارة والتصميم البيئى لطلاب الشعبة العلمية (علمى رياضة) بحد ادنى 68%.

ـ كلية الفنون والفنون التطبيقية: برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية (علمى + ادبى) بحد أدنى 55% ، وبرنامج التصميم الداخلى البيئى (الشعبة العلمية) بحد أدنى 55%

ـ كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال: برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى (علمى + ادبى) بحد أدنى 55%

ـ يتم التقديم ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الجارى.

ـ يتم التقديم على الرابط التالى، ومن خلالة يمكن للطالب الاستعلام ورفع الاوراق المطلوبة علي :

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/