شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اعتماد الطلاب على مصادر التعلم المتعددة بالدراسة فى الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك هدفا أساسيا بالعام الدراسى الجديد وهو عودة الطلاب للمدارس والحضور بشكل يومى، موضحة أن طلبة الثانوى العام سوف يعتمدون على مصادر التعلم المتعددة سواء بنك المعرفة أو القنوات التعليمية، موضحة أن الطالب سيعتمد على الشرح فى المدرسة ومجموعات التقوية بجانب الدروس على القنوات التعليمية وبنك المعرفة والمنصات الأخرى.

ويبدأ العام الدراسى 1 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسى يبدأ وفق الضوابط التالية:

- يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتى يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

- بدء الفصل الدراسى الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسى الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.