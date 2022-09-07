شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل فرص العدوى بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا تضمن نسبة أمان أعلى وتقلل من فرصة الإصابة بعدوى الفيروس .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا آمن وفعّال في تقوية مناعتك ضد الإصابة بالعدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.