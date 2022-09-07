التعليم العالى: إنشاء بنك للجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد، ود.صلاح الدين مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر المعهد.

فى بداية الاجتماع، وجه مجلس الإدارة التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه حقيبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مُتمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد، كما وجه المجلس الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهوده المُثمرة فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال فترة توليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مُقدمين التهنئة لسيادته لتوليه مهام وزارة الصحة والسكان.

وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من أبحاث المعهد فى تلبية احتياجات الدولة، خاصًة فى مجالات الاستزراع السمكى وتنمية البحيرات، فضلًا عن تفعيل دور المعهد فى مُواجهة مشكلات جنوح السفن التى تتسبب فى توقف حركة الملاحة.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض د. عمرو زكريا أنشطة المعهد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه فى إطار العمل على تطوير الأداء البحثى لباحثى المعهد، أُدرج المعهد لأول مرة فى تصنيف المؤشر العالمى Scimago 2021 لتصنيف المؤسسات البحثية، حيث احتل المرتبة 398 عالميًا والمرتبة الثالثة محليًا على مستوى المعاهد البحثية التابعة للوزارة فى تصنيف المُؤسسات المصرية الحكومية وفقًا لمؤشر التأثير البحثى الرئيسى.

وأشار رئيس المعهد إلى تقدم المعهد هذا العام فى ترتيب المعهد فى نفس التصنيف (Scimago 2022)، حيث احتل المركز الأول بين المعاهد البحثية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، والـ 57 على مستوى العالم فى مجال البيولوجيا والاستزراع السمكي.

وفى هذا الإطار، أثنى الوزير على جهود المعهد؛ لتقدمه فى التصنيفات الدولية، مطالبًا بمزيد من العمل للوصول إلى مراكز مُتقدمة فى التصنيفات الدولية المُختلفة.

واستعرض الاجتماع ماتم إنجازه بالمعهـد مـن أنشـطة واجتماعات وورش عمـل خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع أهمية إنشاء بنك للجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية بالمعهد، فضلًا عن مُناقشة سياسة الملكية الفكرية عند التسجيل لبراءات الاختراع بمكتب دعم الابتكار والملكية الفكرية TISC التابع للمعهد.

كما استعرض الاجتماع ما تم اعتماده من قبل مجالس الشُعب بالمعهد بشأن التخصصات العامة والدقيقة للجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمعهد.

واستعرض المجلس توصيات مؤتمر "انطلاق عقد الأمم المُتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة بإفريقيا ودول الجزر المجاورة" المنعقد خلال الفترة من 10 - 12 مايو 2022 بالقاهرة، والذى قام المعهد على هامش توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الفنى والعلمى والبحثى مع كل من:

معهد علوم البحار والجيوفيزياء التطبيقية(OGS) بتريستا - إيطاليا، جامعة معهد البحر الأحمر بالسودان، المعهـد الكينى البحثى للبيئة البحرية والمصايد KMFRI.

وأحيط المجلس بمُشاركة المعهد فى مؤتمر العلوم البرتغالى السنوى (مُلتقى العلوم 2022)، والاجتماع الـ 55 للمجلس التنفيذى للجنة الحكومية الدولية للمحيطـات (IOC) بباريس - فرنسـا، خـلال الفتـرة من 14 - 17 يونيو 2022، فضلًا عن مشاركة رئيس المعهد فى مؤتمر الأمم المتحدة 2022 بمدينة لشبونة البرتغال، خلال الفترة من 26 يونيو - 2 يوليو 2022.

كما أحيط المجلس بتوقيع خطاب نوايا بشأن التعاون الثنائى فى مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق المستدام بين المعهد وجامعة أفيرو البرتغالية، وافتتاح المنتدى الرابع "الصين - إفريقيـا" عـن العـلـوم البحرية والتكنولوجيا، المُنعقد فى الفترة من 27 – 28 يوليو 2022 بتقنية الفيديو كونفرانس، ومناقشة إنشاء مركز تعاون الصين - إفريقيا للعلـوم البحرية والاقتصاد الأزرق.

وعلى مستوى التعاون الداخلى أحيط المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الذرية، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعضوية المعهد فى الخلية الوطنية للإنذار المبكر من موجات التسونامى تحت رئاسة قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحـد مـن المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبرامج التدريب ودعم الوعى الثقافى والاجتماعى، فضلًا عن إصدار العدد الثالث من مجلة المعهد الثقافية الربع سنوية علوم البحار والمصايد.

وأحيط المجلس بتدريب فـرع المعهد بالإسكندرية لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من 24 يوليو وحتى 4 أغسطس، وكذلك تدريب فرع المعهد للمياه الداخلية والمزارع السمكية لطلاب قسم الإنتاج الحيوانى كلية الزراعة بمشتهر ببنها خلال الفترة من 14 - 21 أغسطس 2022.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، التعيينات، والإعارات.