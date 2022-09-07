شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يرأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من الملفات واستعداد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بشأن بحث وضع آليات تحفيز المشروعات الصناعية المحددة، مؤكدا أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية، التي تستهدفها الدولة المصرية في صناعات وأنشطة اقتصادية محددة؛ وذلك من أجل تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.