تخضع لاشتراطات البناء.. طرح أراض مميزة للبيع بالمزاد العلني في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الجهاز المركزي للتعمير بالاشتراك مع الإدارة العامة للشؤون المالية "إدارة التعاقدات" بمحافظة القاهرة، عن بيع 16 قطعة أرض فضاء متميزة بالمزاد العلني لاستخدامها في أنشطة سكنية كاملة المرافق.

وتبلغ مساحات قطع الأراضي، بحسب نص الإعلان، 192.37 م2 و202.5 م2 بالمجاورات الأولى والثامنة والعاشرة بمشروع المجتمع السكني الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس في حلوان.

ويتم البناء على كامل المساحة طبقا للاشتراطات البنائية المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه وستعقد جلسة المزاد العلني الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق 22/9/2022 بمقر جهاز المشروعات المشتركة - حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.