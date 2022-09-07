استبعاد المقصرين.. 8 معايير لتقييم أداء قيادات المحليات في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء هشام آمنة، قبل يومين، أول حركة تنقلات لقيادات المحليات، منذ توليه مهام وزارة التنمية المحلية.

الحركة الأولى لوزير التنمية المحلية الجديد، شملت تنقلات وتغييرات طالت 23 قيادة محلية في 11 محافظة هي: (البحر الأحمر - القليوبية - الغربية - الدقهلية - جنوب سيناء - الشرقية - المنوفية - أسيوط - الإسكندرية - الإسماعيلية - القاهرة).

وحدد وزير التنمية المحلية المعايير التي سيتم بناء عليها تقييم قيادات المحليات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه لا مكان لمتكاسل أو متخاذل وأن خدمة المواطنين والنزاهة والشفافية والتفانى في العمل عناصر أساسية لاختيار القيادات بالإدارة المحلية.

وجاءت معايير التقييم والاستبعاد لقيادات المحليات على النحو التالي:

1- الانضباط والالتزام وحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بكل سهولة.

2- سرعة الانتهاء من المهام المكلفين.

3- تحديد فترة زمنية للرد على شكاوى المواطنين.

4- تنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

5- ملف مخالفات البناء والتعديات على أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد.

6- عدم الاكتفاء بالتقارير المقدمة من العاملين واتباع نهج الشفافية والمصارحة مع المواطن والاهتمام بشكاوى وسائل التواصل الاجتماعي.

7- الاهتمام اليومي بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين ودعم جهود وخطط الدولة للحفاظ على البيئة.